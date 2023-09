Volleybalsters verrassen met EK-brons en gaan vol vertrouwen naar OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben zondag de bronzen medaille veroverd op het EK. De ploeg van bondscoach Félix Kozlowski won de troostfinale knap in drie sets van uittredend Europees kampioen Italië.

Oranje kwam in Brussel sterk voor de dag tegen Italië, de nummer vier van de wereldranglijst. In de spannende eerste set maakte Nederland, de mondiale nummer tien, een kleine achterstand goed: 25-23.

In het tweede bedrijf keek Oranje opnieuw tegen een achterstand aan, maar mede door een reeks van zes punten op rij werd ook deze set gewonnen: 28-26. In de derde set was het verzet van Italië definitief gebroken: 25-20.

Het was voor Oranje de eerste medaille bij een EK sinds 2017. Toen was Nederland verliezend finalist en verloor in de eindstrijd van Servië. De finale van deze editie tussen Turkije en Servië staat om 20.00 uur op het programma.

Nederland gaat zodoende met vol vertrouwen naar het olympisch kwalificatietoernooi. Het OKT begint op 16 september in China, waar zes tickets voor Parijs klaarliggen. De Nederlandse vrouwen kunnen zich voor de tweede keer deze eeuw plaatsen voor de Spelen. Ze waren er in 2016 ook bij in Rio de Janeiro.

Nederland speelt op het OKT zeven wedstrijden in negen dagen. De volleybalsters treffen in de groepsfase China, Servië, de Dominicaanse Republiek, Canada, Tsjechië, Mexico en Oekraïne.