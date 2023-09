WK-leider Bagnaia afgevoerd naar ziekenhuis na crash in Spaanse MotoGP-race

Francesco Bagnaia is zondag door een zware crash al vroeg uitgevallen in de Spaanse MotoGP-race. De Italiaanse leider van de WK-stand kon niet verder en is naar het ziekenhuis gebracht.

Bagnaia reed aan de leiding, maar vloog over het stuur van zijn Ducati-motor. Terwijl hij op het asfalt lag, reed de Zuid-Afrikaan Brad Binder met zijn KTM over zijn benen. Het is nog onbekend hoe het met Bagnaia gaat.

Het ging al vroeg mis op het circuit van Barcelona-Catalonië. In de eerste bocht gingen meerdere coureurs onderuit, waarna ook de Italiaan Enea Bastianini niet verder kon.

Bagnaia is de leider in het klassement met 251 punten. Hij won vijf van de veertien races, waaronder de TT Assen. De Spanjaard Jorge Martín volgt met 189 punten. De race in Catalonië werd na een korte onderbreking herstart.

De Spanjaard Aleix Espargaró won de iets ingekorte race. Hij finishte net voor zijn landgenoot Maverick Viñales. Jorge Martin (Ducati) eindigde als derde en maakte er een volledig Spaans podium van. Bagnaia is nog steeds de leider in de WK-stand.