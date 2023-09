Djokovic herpakt zich op US Open na peptalk in spiegel: 'Heb mezelf uitgelachen'

Novak Djokovic heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag met veel moeite herpakt in de derde van de US Open. De ervaren Serviër schrok van zijn niveau in de eerste twee sets tegen zijn landgenoot Laslo Djere, maar haalde in vijf sets wel de vierde ronde.

"Ik heb de rest van het deelnemersveld hiermee een boodschap gestuurd. Ik kan nog steeds een vijfsetter aan, ook tot diep in de nacht", zei Djokovic met een glimlach na zijn zwaarbevochten overwinning.

De partij tussen de mondiale nummer twee en de nummer 38 van de wereldranglijst duurde liefst 3,5 uur. Om 1.30 uur (lokale tijd) had Djokovic de winst dan toch binnen. De setstanden waren 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 en 6-3.

In de eerste twee sets leek Djokovic nog hard op weg naar een pijnlijke uitschakeling. Nadat Djere op een 2-0-voorsprong was gekomen, nam de 23-voudig Grand Slam-winnaar even tijd voor zichzelf en dat leidde tot de ommekeer.

"Tijdens een pauze heb ik mezelf even een korte peptalk in de spiegel gegeven. Ik heb mezelf ook uitgelachen, omdat ik boos was over mijn niveau", vertelde Djokovic.

Felicitaties van Laslo Djere voor Novak Djokovic. Foto: ANP

Mogelijk nieuwe confrontatie met Alcaraz in eindstrijd

Vervolgens ging Djokovic in de derde set veel beter spelen, terwijl de krachten bij Djere duidelijk afnamen. Hij gaf in de laatste drie sets nog maar vijf games weg. De drievoudig US Open-winnaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Gojo, de nummer 105 van de wereldranglijst.

Titelverdediger Carlos Alcaraz kwam vrijdag niet in actie op de US Open. De nummer één speelt zaterdag in de derde ronde tegen de als 26e geplaatste Brit Daniel Evans.