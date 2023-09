Volleybalsters doen ondanks missen EK-finale vertrouwen op voor OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben gemengde gevoelens overgehouden aan het verlies tegen Servië in de halve finales van het EK. De ploeg baalt, maar liet een klein jaar voor de Spelen wel zien dat ze dicht tegen de wereldtop aanzit.

"We speelden tegen de wereldkampioen, maar op een bepaald moment hadden wij verdedigend en blokkerend controle", zei bondscoach Felix Koslowski na de nederlaag in vier sets (25-21, 15-25, 25-22, 25-21) voor de camera van de NOS. "Er zijn niet veel teams die dit kunnen. Maar je kon ook zien dat we dan toch de ervaring misten om het af te maken. Dat doet pijn."

Oranje had na 1991, 1995, 2009, 2015 en 2017 voor de zesde keer de finale op een EK kunnen halen. Dat zou een stunt zijn geweest tegen wereldtopper Servië, maar het leek niet onmogelijk. In de vierde set pakte Nederland een voorsprong, maar die werd weer uit handen gegeven.

"Op dat moment waren we niet echt meer bezig met het spel, maar dachten we meer aan de kansen die we hadden", zag Koslowski. "We moeten leren hier goed mee om te gaan en juist de focus op de wedstrijd te houden. Deze ervaring moeten we meenemen. We hebben hard gevochten. We zijn per wedstrijd gegroeid. We moeten ervan overtuigd raken dat we ons met iedereen kunnen meten."

Celeste Plak in actie in de halve finale tegen Servië. Foto: ANP

'We hebben echt goede dingen laten zien'

Het EK is nog niet voorbij voor Oranje, want zondag wacht nog de troostfinale tegen Italië. Dat land behoort net als Servië tot de wereldtop, en dus wacht weer een mooie uitdaging. "We doen aardig mee tegen de grote landen", zei routinier Celeste Plak. "Het was helemaal niet slecht wat we tegen Servië lieten zien. Daarom vind ik het ook zo jammer dat we de finale niet hebben gehaald. Ik ben ook best positief richting het OKT."

Het olympisch kwalificatietoernooi begint al op 16 september in China, waar wordt gestreden om zes tickets voor Parijs. Het kan, na 2016 in Rio de Janeiro, de tweede keer deze eeuw worden dat de Nederlandse vrouwen zich plaatsen voor de Spelen.

"We hebben dit EK echt goede dingen laten zien. En ik denk dat we op korte termijn nog veel winst kunnen boeken", zei Plak. "Ja, de toekomst ziet er rooskleurig uit."