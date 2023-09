Djokovic worstelt zich in de Amerikaanse nacht naar vierde ronde US Open

Novak Djokovic heeft met veel moeite de vierde ronde van de US Open bereikt. De 23-voudig Grand Slam-winnaar kwam tegen zijn Servische landgenoot Laslo Djere met 2-0 achter in sets, maar verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag alsnog als winnaar de baan.

Djokovic won met 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 en 6-3 in een partij die 3,5 uur duurde. Pas om 01.30 uur (lokale tijd) was de wedstrijd afgelopen.

De 36-jarige nummer twee van de wereld, die na de US Open weer de nummer één-positie zal bezetten, leek in de eerste twee sets op weg naar uitschakeling. Dat zou een sensatie zijn geweest: de laatste veertien keer dat Djokovic meedeed aan de US Open haalde hij minimaal de vierde ronde.

In de derde set namen de krachten bij Djere, nummer 38 van de wereld, duidelijk af en kon hij niet meer mee in het tempo en solide spel van Djokovic. De drievoudig US Open-winnaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Gojo, de nummer 105 van de wereldranglijst.

Felicitaties van Laslo Djere voor Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Rybakina uitgeschakeld door Cirstea

Titelverdediger Carlos Alcaraz kwam vrijdag niet in actie op de US Open. De nummer één speelt zaterdag in de derde ronde tegen de als 26e geplaatste Brit Daniel Evans. Djokovic en Alcaraz kunnen elkaar pas in de finale treffen en dat zou een herhaling zijn van de Wimbledon-finale, die in juli werd gewonnen door de twintigjarige Spanjaard.

In het vrouwentoernooi viel vrijdag in de derde ronde het doek voor de als vierde geplaatste. De Kazachse verloor in drie sets van de Roemeense Sorana Cirstea: 6-3, 6-7 (6) en 6-4.

De 24-jarige Rybakina won vorig jaar op Wimbledon haar eerste Grand Slam-titel, maar op de US Open wacht ze nog op een uitschieter. Het behalen van de derde ronde in New York is een evenaring van haar beste prestatie in 2021.