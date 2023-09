Volleybalsters veroordeeld tot troostfinale op EK door nederlaag tegen Servië

De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdagavond niet kunnen stunten in de halve eindstrijd tegen Servië. De ploeg van bondscoach Félix Kozlowski verloor in vier sets en moet zich nu richten op de troostfinale.

Oranje gaf Servië knap partij in Brussel. Tot 1-1 in sets ging het gelijk op, maar daarna wisten de Zuid-Europese vrouwen telkens op het belangrijke punten toe te slaan: 25-21, 15-25, 25-22 en 25-21.

Nederland treedt zondag om 16.00 uur aan in de troostfinale tegen Italië, dat uittredend kampioen is en in de halve finales van Turkije verloor. Inzet is dan een bronzen medaille. De finale tussen Turkije en Servië staat zondag om 19.30 uur op het programma.