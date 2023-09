Roos de Jong en Laila Youssifou hadden de droom om samen in de dubbeltwee op de Spelen van Parijs te staan. Na een teleurstellend EK viel plots het doek voor het succesvolle duo. Na drie maanden vol liefdesverdriet, onzekerheid, maar ook succes staan ze in een nieuwe formatie op het WK in Belgrado.

Youssifou en De Jong genieten na het EK-brons in mei van een welverdiende vakantie in Slovenië, totdat ze op de laatste ochtend van hun vakantietrip verrast worden door een appje. Los van elkaar openen ze het bericht van bondscoach Eelco Meenhorst. "Hebben jullie morgen even tijd om te komen praten?", staat erin.

Na het lezen van het bericht staart De Jong een uur voor zich uit op een terras in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Ook voor Youssifou is de vakantie abrupt voorbij. "Als je moet praten in de vakantie, gaat er iets geks gebeuren", zegt de dertigjarige De Jong.

De twee roeisters hebben toevallig dezelfde vlucht terug naar huis en spreken op de luchthaven alle mogelijke scenario's door. Eenmaal in Nederland aangekomen spat een droom uiteen.

Na het behalen van drie medailles op internationale eindtoernooien (EK-zilver, EK-brons en WK-zilver), trekt bondscoach Meenhorst de stekker eruit. In de vrouwen dubbelvier maken de De Jong en Youssifou volgens de bond meer kans op goud.

Het is het begin van drie turbulente maanden voor De Jong en Youssifou. Een periode vol onzekerheid, liefdesverdriet, onbegrip en twijfels. "Zelfs een Nederlands record varen in de dubbelvier voelde dubbel", zegt de 27-jarige Youssifou. "Daarmee kregen die coaches misschien wel gelijk."

'Zolang je geen goud wint heb je geen zekerheid'

De 'teleurstellende' bronzen plak op het EK in Bled blijkt in het gesprek met de bondscoach de doorslag voor het husselen van de boten. "Het draait hier om goud", zegt Youssifou, die in het olympisch Topsportcentrum wijst naar de omgeving om haar heen.

"De zoektocht naar goud is niet alleen leus, het is echt wat hier gebeurt", zegt ze. "Zolang je geen goud wint ben je onzeker", voegt De Jong daaraan toe. "Én zelfs dan kan iemand je plekje nog innemen."

De torenhoge ambities van de roeibond KNRB zorgen voor een dubbel gevoel bij het duo. "Het is heel vet dat de lat steeds hoger ligt, want wij willen ook het hoogst haalbare", zegt Youssifou. "Maar alle consequenties van dien zijn wel heftig."

KNRB-verklaring na bootwisselingen Met twee keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons was het EK in Slovenië een succesvol toernooi. Toch gaan er op het WK in Belgrado een aantal vernieuwde bootformaties het water op. "Het doel is niet om zoveel mogelijk medailles te winnen, maar om zoveel mogelijk goud te winnen. We zijn altijd op zoek naar een winnende ploeg", schrijft bondscoach Eelco Meenhorst. "We kijken altijd hoe we samenstellingen kunnen optimaliseren door gebruik te maken van data en kennis. Dat is een continu proces."

'Rouwproces' en 'liefdesverdriet'

Een zware periode volgt. Verdriet, twijfels en onzekerheid nemen de overhand. "Het moeilijkste is dat je er zelf geen zeggenschap over hebt", legt Youssifou uit. "Is dit dan de positie waar we ons in bevinden?"

De Jong roeit al tien jaar lang in de dubbeltwee-boot en kan zich niet voorstellen dat ze ook in de dubbelvier goed uit de verf komt. "Ik had in mijn hele roeicarrière amper in een viermansboot gezeten."

Ook voor Youssifou komt de klap hard aan. Na het gesprek met de bondscoach belt ze haar moeder en barst ze in tranen uit. "We hadden zoveel vertrouwen in de dubbeltwee en opeens is dat voorbij."

"Het voelt alsof je iets heel leuks hebt gekregen. En dat wordt dan opeens uit je handen getrokken", zegt De Jong over het achterlaten van haar geliefde boot.

"Het is een soort rouwproces of liefdesverdriet", voegt Youssifou daaraan toe. "Je wordt wakker met een steen in je maag. Je hebt iets niet meer wat je nog steeds heel graag wil."

De Jong en Youssifou na het behalen van WK-zilver in de vrouwen dubbeltwee. Foto: ANP

Koffiebar biedt troost

Terwijl de twee roeisters hunkeren naar hun grote liefde, moeten ze de knop omzetten. Een koffiebar in de buurt van beide woonadressen biedt troost.

Ze spreken bijna dagelijks af en drinken talloze koppen koffie. "We gingen daar telkens weer zitten. De ene keer was het verdriet, de andere keer hebben we er veel om gelachen. Ik kan dat tentje nooit meer los zien van deze hele situatie. We hebben daar echt heel veel aan gehad", zegt Youssifou.

Tegelijkertijd staan er trainingen met de dubbelvier op het programma. "We kwamen in eerste instantie niet met heel veel enthousiasme naar de training toe. Voor die andere meiden was dat ook heel lastig. Zij waren echt een vriendinnengroep van vier en opeens komen wij in die boot zitten."

Laila Youssifou en Roos de Jong samen met Tessa Dullemans en Bente Paulis in de viermansboot. Foto: ANP

Dubbel gevoel bij Nederlands record en gouden plak

De eerste wedstrijden in de dubbelvier volgen. Na wekenlang trainen stappen De Jong en Youssifou samen met Tessa Dullemans en Bente Paulis de viermansboot in bij de Holland Beker, wat als voorbereiding wordt gezien op het WK.

De kersverse formatie snelt naar een Nederlands record. Youssifou verheft haar stem en begint te lachen. "Ik had dus nog nooit een Nederlands record gevaren, dus dat was echt heel vet. Maar tegelijkertijd had ik dat ook graag in de dubbel willen doen. Dat gevoel is heel raar."

De eerste echte test is twee weken later. Op de wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Luzern veroveren De Jong en Youssifou samen met hun teamgenoten de gouden medaille. "Natuurlijk ben je daar heel blij mee. Het werkt motiverend en geeft vertrouwen in deze nieuwe opstelling."

"Maar even later zie je die oppermachtige Roemeense dubbeltweeploeg weer langs roeien", zegt De Jong. "Ik schaamde me toen zelfs een beetje." Ze bukt en doet alsof ze onder de tafel kruipt. "Wij verstoppen ons hier", roept ze.

'Ik dacht: dit kan heel goed gaan of echt ellendig worden'

Toch heeft het goud in Luzern gezorgd voor vertrouwen richting het WK en kijkt het duo uit naar het racen in dubbelvier. "Ik vind het knap dat dit gelukt is", zegt Youssifou. "Van tevoren dacht ik: o mijn god. Dit kan heel erg goed gaan, maar ook echt ellendig worden."

"Soms twijfel ik nog steeds of ik dit wel kan", voegt De Jong daaraan toe. Bij Youssifou verschijnt een lach op haar gezicht. Ze geeft haar teamgenoot een sarcastisch schouderklopje. "Je hebt het tot nu toe best aardig gedaan, hoor meid."

WK roeien in Belgrado Van 3 tot en met 10 september staan de WK roeien in Belgrado op het programma. De vrouwen dubbel (W4x), met Laila Youssifou en Roos de Jong, komen 4 september voor het eerst in actie. Programma:

4 september, 13:03 uur: series W4x

5 september,13:40 uur: (mogelijk) herkansingen W4x

7 september, 12.55 uur: halve finales W4x

10 september, 15.10 uur: A-finale W4x *B-finales zijn niet opgenomen in dit programma.