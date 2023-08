Carrière Isner na 14.470 aces voorbij, ook Murray onderuit op US Open

De carrière van John Isner is voorbij. De Amerikaanse servicespecialist verloor donderdag in de tweede ronde van de US Open van zijn landgenoot Michael Mmoh. De Grand Slam in New York was zijn laatste toernooi. Ook Andy Murray werd uitgeschakeld.

De 38-jarige Isner versloeg in de eerste ronde Facundo Diaz Acosta en had ook van Mmoh kunnen winnen. Hij won de eerste twee sets, maar redde het toch niet: 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7).

Isner kende een lange carrière. Bij zijn US Open-debuut in 2007 haalde hij de derde ronde en in 2011 en 2018 bereikte hij de laatste acht op Flushing Meadows. Zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi was een plek in de halve finales op Wimbledon in 2018, maar zijn meest legendarische wedstrijd op het Londense gras speelde hij in 2010.

Destijds versloeg Isner Nicolas Mahut in de eerste ronde met bizarre cijfers: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3) en 70-68. Het was de langste tennispartij ooit: elf uur en vijf minuten, verdeeld over drie dagen.

John Isner en Nicolas Mahut na hun legendarische partij. Foto: Getty Images

Isner slaat 48 aces in laatste partij

Isner sloeg tegen Mahut liefst 113 aces, wat nog altijd een record is. De 2,11 meter lange Amerikaan stond bekend om zijn extreem harde service en was in zijn carrière goed voor 14.470 aces, inclusief 48 donderdag tegen Mmoh.

De hoogste positie ooit van Isner op de ATP-wereldranglijst was de achtste plek in 2018. De US Open van dit jaar was zijn 58e Grand Slam-toernooi. Hij heeft zestien ATP-titels achter zijn naam staan.

Met Murray werd donderdag nog een zeer ervaren speler uitgeschakeld op de US Open. De 36-jarige Brit, in 2012 winnaar van het toernooi, verloor kansloos van Grigor Dimitrov. Het werd 6-3, 6-4 en 6-1 in het voordeel van de 32-jarige Bulgaar, die negentiende staat op de wereldranglijst.