Volleyballers beginnen EK met overtuigende zege op Montenegro

De Nederlandse mannen zijn het EK volleybal begonnen met een overtuigende overwinning op Montenegro. Ze klaarden de klus in drie sets: 19-25, 18-25 en 22-25.

Halverwege de eerste set stond het nog 15-15, maar Nederland greep het initiatief en trok de set met 19-25 naar zich toe. Ook in de tweede set was Nederland duidelijk de betere. In de derde set was het bij het tweede setpunt raak.