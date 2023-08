Vier Nederlanders maken kans op prestigieuze wielerprijs Vélo d'Or

Delen via E-mail

Mathieu van der Poel, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Lorena Wiebes zijn genomineerd voor de prestigieuze Vélo d'Or, de prijs voor de beste wielrenner van het jaar.

In 2022 wonnen Van Vleuten en Evenepoel de prijs voor de beste wielrenner van het jaar. De veertigjarige Movistar-renster was de eerste Nederlander die de prijs in handen kreeg. Ook Wiebes, baanwielrenner Harrie Lavreysen en Van der Poel, Marianne Vos, Fabio Jakobsen en Dylan van Baarle waren genomineerd.