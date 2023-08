In beeld Volleybalduel in VS leidt tot recordaantal toeschouwers in vrouwensport

Bij een volleybalwedstrijd in de Verenigde Staten is het recordaantal toeschouwers in de vrouwensport verbeterd. Liefst 92.003 mensen waren getuige van het duel tussen de universiteitsteams van Nebraska en Omaha.

De wedstrijd werd gespeeld in het Memorial Stadium in Nebraska. Foto: AP

Het stadion heeft een capaciteit van 85.000, maar er waren extra zit- en staanplaatsen gecreëerd. Foto: Getty Images

Alle scholieren uit de staat Nebraska kregen vrij om de wedstrijd te kunnen bezoeken. Foto: Getty Images

Volleybal is in de Verenigde Staten een zeer populaire universiteitssport. Foto: Getty Images

Het oude toeschouwersrecord in de vrouwensport dateerde van april vorig jaar, toen 91.648 mensen getuige waren van de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images