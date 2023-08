Swiatek moeizaam langs mondiale nummer 322 op US Open, Djokovic overtuigt

Iga Swiatek heeft woensdag met moeite de derde ronde van de US Open bereikt. De titelverdedigster moest meerdere servicegames afstaan, maar won uiteindelijk toch van Daria Saville, de nummer 322 van de wereld. Novak Djokovic ging met gemak door.

Swiatek stond in haar eersterondepartij tegen Rebecca Peterson (WTA-86) slechts één game af, maar van die vorm leek in de tweede ronde weinig over. De nummer één van de wereld verloor haar eerste servicegame, al slaagde Saville er niet in die voorsprong vast te houden.

Saville werd in de volgende game teruggebroken door Swiatek. De Australische kon in het vervolg van de set niet profiteren van de missers van haar Poolse opponent, die de set na veertig minuten bij een 5-3-stand uitserveerde.

In het tweede bedrijf ging het opnieuw gelijk op. Swiatek verloor nog een keer haar servicegame, maar kwam beter in haar spel. Door twee breaks serveerde ze de wedstrijd na ruim anderhalf uur uit: 6-3 en 6-4.

In de derde ronde wacht Swiatek een confrontatie met de Sloveense Kaja Juvan, die in drie sets afrekende met de Amerikaanse Lauren Davis.

Swiatek jaagt in New York op haar tweede US Open-titel. Vorig jaar won ze in de finale van Ons Jabeur.

Novak Djokovic rekende eenvoudig af met Bernabé Zapata Miralles. Foto: Getty Images

Djokovic maakt geen fout

Djokovic (ATP-2) beleefde een makkelijke middag. De 36-jarige Serviër stond tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles maar zes games af: 6-4, 6-1 en 6-1.

Zapata Miralles begon nog goed, maar slaagde er tegen de 23-voudig Grand Slam-winnaar niet in deze lijn door te trekken. In de eerste set won de Spanjaard 28 punten en in de tweede en derde set gezamenlijk nog maar 31. Na twee uur maakte Djokovic het af met een lovegame.

In de derde ronde treft Djokovic zijn landgenoot Laslo Djere, die van de Fransman Hugo Gaston won.