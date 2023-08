Volleybalsters stap dichter bij EK-medaille na overtuigende zege op Bulgarije

De Nederlandse volleybalsters hebben zich dinsdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van het EK volleybal. De ploeg van bondscoach Félix Kozlowski was in drie sets te sterk voor Bulgarije: 25-11, 25-13 en 25-19.

In het Italiaanse Florence was Oranje overduidelijk de betere ploeg. De Nederlandse volleybalsters hadden weinig tijd nodig om het finaleweekend in Brussel te bereiken. Na slechts een uur en een kwartier stuurde Oranje het zwakkere Bulgarije naar huis.

Vanaf het eerste punt in de eerste set domineerde de Nederlandse ploeg, die momenteel negende staan op de wereldranglijst. Vooral aan het net liet Nika Daalderop, de topscorer van de wedstrijd, zich zien. Na slechts 22 minuten was de eerste set al binnen: 25-11. Indy Baijens sloeg het beslissende punt met overtuiging binnen.

Ook in de tweede set nam Oranje snel afstand. De ploeg van Kozlowski gunde de nummer veertien van de wereld slechts dertien punten. Hetzelfde beeld zagen we in de derde set, waarin Bulgarije voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong kwam en standhield tot 8-8. Oranje nam vervolgens afstand en kwam niet meer in de problemen.