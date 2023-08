Gaat Hassan op Spelen voor Zátopek-scenario? Dit zijn de afwegingen

Vier maanden na haar marathonwinst in Londen pakte Sifan Hassan op de baan zilver (5.000 meter) en brons (1.500 meter) op de WK in Boedapest. Dé vraag is nu: wat doet de Nederlandse atlete volgend jaar op de Spelen in Parijs? Een Zátopek-scenario lonkt.

Toen Hassan zaterdagavond na haar laatste afstand in het National Athletics Centre de vraag kreeg wat ze in 2024 op de Spelen gaat doen, wilde ze geen antwoord geven. Ze kon het ook nog niet. Begin volgend jaar maakt Hassan pas de balans op, benadrukte ze. Maar tussen de regels door liet ze de afgelopen week in Boedapest al het nodige doorschemeren.

Tekenend was haar uitspraak: "Ik ga niet voor medailles, ik ga voor historie." Op de Spelen van Tokio schreef Hassan al historie door als eerste atleet ooit een olympische medaille te veroveren op de 1.500 meter (brons), de 5.000 meter (goud) én de 10.000 meter (goud). Een unieke en bizarre trilogie.

Als Hassan in Parijs wéér historie wil schrijven, moet ze iets anders doen. En dat kan. Nu ze ook op de marathon met de besten mee lijkt te kunnen, lonkt het Zátopek-scenario.

Emil Zátopek veroverde op de Spelen in 1952 van Helsinki goud op de marathon én op 5.000 en 10.000 meter. 71 jaar later is de in 2000 overleden Tsjech nog altijd de enige mannelijke atleet met olympische titels op de baan én de weg op één Spelen. In theorie kan Hassan volgend jaar in Parijs de eerste vrouw worden die dat doet. En het lijkt verre van onrealistisch dat ze dat gaat proberen.

Emil Zátopek gaat aan kop tijdens de olympische 5.000 meter van 1952. Foto: Getty Images

Doet Hassan in Parijs mee aan de olympische marathon?

Het was nog geen uur na haar val op de 10.000 meter. Hassans elleboog en knie lagen open, maar veel erger: ze had geen WK-medaille om haar nek.

Een andere atleet had waarschijnlijk liever even niet met de pers gepraat, zo niet Hassan. "Natuurlijk ben ik verdrietig, maar ik ben ook dankbaar voor alles wat ik in mijn carrière heb bereikt", relativeerde ze. "Ik ben in 2019 al twee keer wereldkampioen geworden, ik heb olympische titels en ik heb vier maanden geleden in Londen een marathon gewonnen. Ik val liever hier dan dat ik in Londen gevallen was."

Het zegt veel over de waarde die Hassan aan haar marathonwinst geeft. Voor de titelstrijd in Boedapest zei ze al dat WK-medailles voor haar een bonus zijn. Ze is een gelukkig mens, die weet hoe het voelt om wereldkampioen te worden op de 1.500 meter of de 10.000 meter. Zoals ze ook weet het is om olympisch kampioen op de baan te zijn.

Op de marathon ligt dat anders. Daar ligt de uitdaging. Daar heeft ze nog van alles te bewijzen. "Ik kijk nu al uit naar mijn volgende marathon, in Chicago (8 oktober, red.)", vertelde Hassan in Boedapest. Het was een van haar vele opmerkingen in Boedapest waarmee ze leek voor te sorteren op deelname aan de olympische marathon in Parijs.

0:50 Afspelen knop Zo won Sifan Hassan de marathon van Londen

Kan Hassan in Parijs de marathon combineren met de baan?

"Ik ben blij. Maar ik ben ook moe. Ik wil slapen." Dat waren twee jaar geleden in Tokio zo ongeveer de eerste woorden van Hassan nadat ze haar laatste race (goud op de 10.000 meter) van de Spelen erop had zitten. Ze was kapot.

Het contrast met de WK in Boedapest was enorm. "In Tokio voelde ik me met elke race minder, maar hier bleef ik de hele week fris", concludeerde ze na de afsluitende 5.000 meter. Hoe dat kon? "Misschien ben ik sterker geworden. En ik ben meer ervaren. Dit WK is in ieder geval goed geweest voor mijn zelfvertrouwen."

Boedapest was daarmee voor Hassan een belangrijke les richting de Spelen van Parijs. Ja, ze kan presteren op de baan, terwijl ze ondertussen aan het toewerken is naar de marathon van Chicago. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Tijdtechnisch is een combinatie weg en baan ook niet onmogelijk in Parijs, al is de hersteltijd wel extreem kort. Waar Hassan nu een paar weken heeft om te switchen naar de marathon, zal dat op de Spelen binnen een paar dagen moeten gebeuren.

Als we naar het schema kijken, dan is de makkelijkste optie om alleen de 5.000 meter te combineren met de marathon. Hassan heeft dan vier rustdagen voordat ze de 42 kilometer en 195 meter moet afleggen. Ter vergelijking: tussen de finale van de 10.000 meter en de marathon zit maar één rustdag, terwijl een combinatie van de 1.500 meter en de marathon het meest onrealistisch lijkt. De finale van die afstand staat gepland op de avond voor de marathon.

Tijdschema Parijs 3 augustus: series 5.000 meter

4 augustus: series 1.500 meter

6 augustus: finale 5.000 meter

8 augustus: halve finales 1.500 meter

9 augustus: finale 10.000 meter

10 augustus: finale 1.500 meter

11 augustus: marathon

Kan Hassan op de weg én de baan goud pakken?

Ze houdt van de 1.500 meter, vertelde Hassan in Boedapest voor zoveelste keer in haar carrière. Het is haar lievelingsafstand, maar óók de afstand die haar de afgelopen maanden de meeste zorgen gaf. Na de marathon van Londen miste ze maandenlang de snelheid die nodig is voor een goede 1.500 meter. En daar had ze in Boedapest nog last van.

"De laatste 600 meter liepen ze vooraan zó hard. Die snelheid had ik niet. Ik kon niet winnen", zei Hassan, nadat ze brons had gepakt op de 1.500 meter. Dat ze toch nog derde was geworden, was een klein wonder. "Vier maanden na een marathon is brons op de 1.500 meter knapper dan goud op de 10.000 meter," vindt ze zelf.

Een combinatie van de 1.500 meter en de marathon lijkt fysiek dan ook bijna onmogelijk op de Spelen. Laat staan dat ze op beide afstanden het podium haalt.