Femke Bol verrast door appje van Usain Bolt na gouden WK-race: 'Heel bijzonder'

Femke Bol kan nog nauwelijks geloven dat ze tweevoudig wereldkampioen is. De Amersfoortse kreeg zondag na de gouden race bij de 4x400 meter estafette in Boedapest veel felicitaties. Ook niemand minder dan Jamaicaans atletieklegende Usain Bolt stuurde haar een appje.

Slotloopster Bol lag bij het uitkomen van de laatste bocht derde, maar door een machtige eindsprint wonnen de Nederlandse vrouwen alsnog goud. Bol hield in de slotfase met een versnelling Jamaica van de wereldtitel.

Bol kreeg na afloop een grappig bedoeld berichtje van achtvoudig olympisch kampioen Bolt. "Hij schreef: 'Je had al één goud, je hoefde ons niet ook nog op de laatste meter in te halen'", vertelde Bol bij De 538 Middagshow. "Toen dacht ik wel: wow, dat is wel heel bijzonder. Ik heb hem bedankt voor de felicitatie."

De 23-jarige Bol pakte vorige week ook de wereldtitel op de 400 meter horden. De atlete lag bij de 4x400 meter mixed ook op koers voor een medaille, maar in de slotmeters kwam ze ten val.

0:30 Afspelen knop Sensationele eindsprint Femke Bol helpt Nederlandse vrouwen aan WK-goud

'Het was een moeilijke en ook mooie week'

Bol erkende maandagavond bij aankomst op luchthaven Schiphol dat ze een bijzonder WK achter de rug heeft. "Het was een moeilijke en ook mooie week. Een achtbaan", ze ze tegen de NOS.

"Het was niet de start die we verwacht hadden, maar ook zeker niet het einde. Ik begon met veel zelfvertrouwen aan het toernooi, daar moest ik aan vasthouden. Waarom zou ik na één slechte race denken: laat maar. Dat zit niet in mij."

De WK in Boedapest is de boeken ingegaan als het succesvolste WK ooit voor Nederland. De veertig Nederlandse atleten waren in de Hongaarse hoofdstad goed voor een recordaantal van vijf medailles. Dat was er één meer dan op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene.