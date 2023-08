Schaakrel ten einde: Carlsen en Niemann sluiten vrede en wachten op nieuw duel

De grote schaakrel tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann is maandag ten einde gekomen. Uit een verklaring van schaakwebsite Chess.com blijkt dat de twee grootmeesters vrede hebben gesloten en uitkijken naar een nieuw duel.

"Beide partijen zijn sinds juni met elkaar in gesprek om de ontstane problemen op te lossen", meldt Chess.com maandag in een persbericht. "Ook om ervoor te zorgen dat we een schaakwereld creëren zonder rechtszaken. We zijn blij om aan te kondigen dat alle partijen een akkoord hebben bereikt."

Vorig jaar ontstond een grote rel tussen Carlsen en Niemann. Op de Sinquefield Cup in de Amerikaanse stad St. Louis verloor de veelvoudig wereldkampioen zeer verrassend van de twintigjarige Amerikaan. Op een online toernooi dat daarop volgde, staakte de Noor zijn partij tegen Niemann al na één zet. Enkele dagen later beschuldigde Carlsen hem openlijk van valsspelen.

Eerder werd Niemann al verbannen van Chess.com vanwege vermoedens van vals spel. In een onderzoek van de schaakwebsite stond dat hij zou hebben valsgespeeld in meer dan honderd online partijen, waarvan de recentste in 2020.

Carlsen: 'Ik accepteer en begrijp het rapport van Chess.com'

Niemann gaf toe dat hij op zijn twaalfde had valsgespeeld, maar niet op latere leeftijd. De jonge grootmeester klaagde Carlsen in oktober aan wegens smaad en laster en eiste maar liefst 100 miljoen dollar. Een rechter verwierp die eis eind juni.

"Ik accepteer en begrijp het rapport van Chess.com, inclusief de bewering dat er geen sluitend bewijs is dat Niemann valsspeelde tijdens de Sinquefield Cup", zegt Carlsen in het persbericht. "Ik ben klaar om in de toekomst tegen Niemann te spelen als we elkaar ontmoeten."