Marianne Vos geopereerd aan heupslagader: 'Wil doorgaan op hoogste niveau'

Marianne Vos is vorige week geopereerd aan haar linkerheupslagader. De 36-jarige renster van Jumbo-Visma wacht een revalidatie van tien weken en zal daardoor dit seizoen niet meer in actie komen.

"Ik heb al een tijdje last van pijn en gebrek aan kracht in mijn linkerbeen", schrijft Vos op Instagram. "Het is dit seizoen erger geworden. Het was niet makkelijk dat het niet beter werd."

Vos was vorige maand nog actief in de Tour de France Femmes, maar haakte in de voorlaatste etappe af. Haar laatste race was twee weken geleden de wegrit op de WK in Glasgow. Door de operatie gaat er een streep door het seizoenseinde voor Vos, die tot eind 2025 onder contract staat bij Jumbo-Visma.

Een half jaar geleden werd de drievoudig wereldkampioene op de weg ook al geopereerd. Toen aan een vernauwing van de bekkenslagader. Daardoor moest ze haar crossseizoen voortijdig beëindigen.