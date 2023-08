Buitenlandse media lyrisch over Bol na WK-goud estafetteploeg: 'Pure waanzin'

Buitenlandse media zijn na de wereldtitel van de Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter enorm onder de indruk van Femke Bol. De slotloopster bezorgde haar ploeg met een spectaculaire eindsprint een gouden medaille in Boedapest.

Het Jamaicaanse Gleaner baalt dat de nationale ploeg de wereldtitel nipt misliep. "Maar het was een heroïsche slotsprint van Bol. Slotloopster Stacey-Ann Williams gaf werkelijk alles, maar Bol ontzegde Jamaica het eerste goud op dit onderdeel sinds 2015."

Onder meer de BBC verwijst naar het bijzondere WK van Bol. De Nederlandse kwam ten val bij de 4x400 meter mixed, maar pakte later goud op de 400 meter horden. "Ze completeerde een verbluffend persoonlijk verhaal door Nederland naar het goud te gidsen", schrijft de Britse omroep.

The Guardian prijst het bronzen team van Groot-Brittannië, dat werd geklopt door Nederland en met name Bol. "We waren met nog 250 meter te gaan op weg naar zilver achter Jamaica. Maar toen zette Bol de motor aan. Eerst passeerde ze Nicole Yeargin en op de streep werd Williams geklopt."

De wereldatletiekbond heeft het over een "verbijsterende finish" van Bol. "Uit de diepten van de hel. Het publiek in het stadion roerde zich na de late aanval die Nederland zilver leek op te leveren. Maar de toeschouwers raakten echt in extase toen ook Williams werd bijgehaald."

0:30 Afspelen knop Sensationele eindsprint van Femke Bol helpt Nederlandse vrouwen aan goud

'Bol eindigt WK met sensationele race'

"Pure waanzin", kopt Het Nieuwsblad. "In de finale van de 4x400 meter zijn de 'Belgian Cheetahs' als vijfde geëindigd, maar achteraf ging alle aandacht naar wereldkampioen Nederland. Onze noorderburen leken op weg naar brons, maar dat was buiten een ongelofelijk sterke Bol gerekend."

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport schrijft van een "Nederlandse verrassing". "Wat een finale! Bol liet er geen gras over groeien en klopte haar laatste rivalen in de slotmeters." Het Amerikaanse NBC Sports heeft het over een verlossende race van Bol na haar eerdere valpartij. "Ze eindigt het WK met een sensationele wedstrijd."