Estafettevrouwen in extase na wereldtitel: 'Dit is gewoon heel vet'

De Nederlandse estafettevrouwen kunnen hun geluk niet op na de wereldtitel op de 4x400 meter. Na een fabuleuze eindsprint van Femke Bol veroverde het Oranjekwartet het goud in Boedapest.

"Dit is supermooi", glunderde Bol na afloop bij de NOS. "Ik dacht: ik blijf lopen en ik ga het halen. We stonden er zo goed voor en dan eindigen we als wereldkampioen."

Ook Klaver was in extase. "Eindelijk, we zijn wereldkampioen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is gewoon heel vet."