Ontketende Femke Bol leidt estafettevrouwen naar wereldtitel op 4x400 meter

Femke Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters hebben zondagavond op de slotdag van de WK atletiek historisch goud gepakt op de 4x400 meter. De titel in Boedapest was vooral te danken aan een fabuleuze eindsprint van Bol.

Bij het ingaan van de slotronde lag Nederland nog op de derde plaats. In de slotmeters leek zilver het maximaal haalbare, maar Bol had nog een ongekende sprint in de benen en de leidende Jamaicaanse slotloopster Stacey Ann Williams stortte in.

Nederland, waarbij Klaver ook erg sterk liep, klokte een nationaal record van 3.20,72. Jamaica werd tweede in 3.20,88. Het brons was voor Groot-Brittannië, dat 3.21,04 op de klok zette. Niet eerder pakte een Nederlandse estafetteploeg goud op een WK.

Zevenvoudig wereldkampioen de Verenigde Staten ontbrak in de finale in het National Athletics Centre. Die ploeg werd eerder in de series gediskwalificeerd vanwege een verkeerde wissel.

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Bol, Klaver, Saalberg en Lisanne de Witte, die in Boedapest ontbrak in de finale, werden toen Europees kampioen in de beste Europese tijd van het jaar.

Femke Bol komt in extase over de finish. Foto: Getty Images

Femke Bol pakt twee keer goud

Het is voor de 23-jarige Bol de tweede (gouden) medaille van het toernooi. Eerder maakte ze haar favorietenrol op de 400 meter horden volledig waar. Met de titel op de 4x400 meter neemt ze revanche voor een mislukte missie op de 4x400 meter mixed; ze kwam toen vlak voor de finish ten val.

Klaver liep haar zevende race en kwam dit toernooi uit op vier onderdelen. Ze liep naast de 4x400 en de 4x400 gemengd ook de 400 meter (zesde in de finale) en de 4x100 meter (niet gefinisht in finale).

Eerder op de avond slaagden de Nederlandse mannen er op de 4x400 meter niet in om een medaille te pakken. Terrence Agard, Ramsey Angela, Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink werden zevende in een tijd van 3.00,40. De wereldtitel was voor de Verenigde Staten (2.57,31). Frankrijk en Groot-Brittannië completeerden het podium.

Dankzij de gouden medaille op de 4x400 meter beleeft Nederland de succesvolste WK atletiek ooit. Bij elkaar is er twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons gepakt.