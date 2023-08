Volleybalsters bereiken kwartfinales EK door overtuigende zege op Zwitserland

Delen via E-mail

De Nederlandse volleybalsters hebben zondag overtuigend de kwartfinales van het EK bereikt. In Florence rekende de ploeg van bondscoach Felix Koslowski in drie sets af met Zwitserland: 25-17, 25-19 en 25-12.

De statistieken wezen nog voor de eerste bal door de lucht ging in de richting van Oranje. De landen ontmoetten elkaar 24 keer eerder en dat draaide 24 keer uit op een Nederlandse overwinning.

Ook in deze achtste finale was Oranje oppermachtig. Nederland moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerd geraakte Nova Marring, maar had met Hester Jasper versterking opgeroepen.