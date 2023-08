Hockeycoach Delmee in tranen na EK-goud: 'Zelfs in een thriller gebeurt dit niet'

Bondscoach Jeroen Delmee stond enkele minuten na het laatste fluitsignaal van de door Oranje gewonnen EK-finale nog te trillen van de spanning. De oud-international kon nauwelijks bevatten wat er zich in Mönchengladbach allemaal had afgespeeld.

Terwijl de Oranjespelers met elkaar op de foto gaan, familie omhelzen én feestvieren, zit Delmee minutenlang alleen op de bank. De bondscoach laat inzinken wat er in de minuten daarvoor in de knotsgekke finale tegen Engeland allemaal heeft plaatsgevonden.

Kort daarna verschijnt hij voor de camera van de NOS. "Als je erover begint, doet het me wéér veel", begint hij. "De jongens hebben gewoon keihard gewerkt en als ik ergens van houd, dan is dat het. Het is prachtig dat het ook nog loont."

Vooral de slotfase in Mönchengladbach was knotsgek. Bij een 2-1-voorsprong van Nederland leek Engeland kort voor tijd de gelijkmaker te maken. Die treffer werd door de VAR geannuleerd, maar wel kreeg Engeland nog een strafbal.

Doelman Maurits Visser pakte de strafbal, maar na een aanvraag van de Engelse ploeg greep de videoscheidsrechter wéér de hoofdrol. De strafbal moest overgenomen worden. Ook de tweede poging was een prooi voor Visser.

Jeroen Delmee op het scherm naast de videoscheidsrechter van dienst. Foto: ANP

'Uiteindelijk leven we nog en gaan we naar Parijs'

"Vraag me niet wat er allemaal is gebeurd", vervolgt de vijftigjarige Delmee, die dacht dat hij als speler al alles wel had meegemaakt. "Dat Visser die strafbal gewoon twee keer stopt. Zelfs in een thriller gebeurt dat niet."

Delmee blikt terug op zenuwslopende minuten, vooral doordat hij zelf vanaf de zijlijn niet kon helpen. "Dan sta je langs de kant een beetje te wachten en kan je niets doen. Je gaat zes keer dood, maar uiteindelijk leven we nog en gaan we zelfs naar Parijs."

Dankzij de Europese titel zijn de hockeyers nu al verzekerd van een plek op de Olympische Spelen van volgend jaar. Daar is Delmee als coach extra blij mee, omdat hij nu geen kwalificatieduels hoeft te spelen. "We kunnen nu onze eigen route bepalen", zegt hij.