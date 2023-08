WK in Boedapest gaat boeken in als succesvolste WK atletiek ooit voor Nederland

Delen via E-mail

De WK in Boedapest gaat de boeken in als het succesvolste WK ooit voor de Nederlandse atleten. Door het goud van de estafettevrouwen zondag op de 4x400 meter sluit de oranje equipe het toernooi af met een recordaantal medailles.

De veertig Nederlandse atleten (ook dat was een recordaantal) waren in de Hongaarse hoofdstad goed voor vijf medailles.

Dat is er één meer dan op de WK vorig jaar in Eugene. Bovendien pakte Nederland geen enkele keer goud in de Amerikaanse stad. Het bleef bij drie keer zilver en één keer brons.