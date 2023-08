Hockeyers opnieuw Europees kampioen na bizarre finale vol VAR-beslissingen

Delen via E-mail

De Nederlandse hockeyers zijn zondag na een knotsgekke finale opnieuw Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won de hectische finale met 2-1 van Engeland.

Vooral de slotfase in Mönchengladbach was onvoorstelbaar. Bij een 2-1-voorsprong van Oranje leek Engeland vier minuten voor tijd de gelijkmaker te maken. De Nederlandse ploeg vocht het doelpunt aan en kreeg na een minutenlange check gelijk.

Desondanks kreeg Engeland wel een strafbal, omdat er tijdens dezelfde VAR-check een overtreding van Nederland was geconstateerd. Die strafbal werd gestopt door doelman Maurits Visser, maar op aanvraag van de Engelsen kwam de videoscheidsrechter wéér in actie.

Visser was volgens de videoarbiter te vroeg van zijn lijn gekomen en dus moest de strafbal opnieuw genomen worden. Wéér hield de doelman de strafbal, waarna Nederland alsnog opgelucht adem kon halen.

Het is de tweede keer op rij dat Nederland de EK-titel grijpt. Bovendien is de ploeg van bondscoach Delmee dankzij de Europese titel verzekerd van een plek op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.