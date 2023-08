Nageeye staat voor raadsel na mislukte marathon: 'Misschien was het die massage'

Abdi Nageeye snapt niet hoe het kan dat zijn bovenbenen ineens zo slecht voelden toen hij zondagochtend in Boedapest aan zijn jacht op een WK-medaille op de marathon begon. De Nederlander staakte na 27 kilometer de strijd.

"Ik weet even niet hoe ik me nu moet voelen. Moet ik verdrietig zijn? Ja, dit is wel een ontgoocheling", zei Nageeye een uur nadat hij uitstapte in het centrum van Boedapest. "Ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Na het olympisch zilver in 2021 en zijn winst in Rotterdam in 2022 wilde de 34-jarige Nageeye in Boedapest een nieuwe mijlpaal bereiken. De marathonloper voelde zich sterk toen hij zondagochtend wakker werd. "Voor mijn gevoel lag een WK-medaille hier voor het oprapen."

Eenmaal onderweg - vanwege de hitte werd al om 7.00 uur 's ochtends gestart - was dat goede gevoel meteen weg. "Na het startschot voelden mijn benen raar en zwaar. Ballonbenen. Alsof mijn bovenbenen aan het bubbelen waren."

Nageeye ging wel door, tot hij na 27 kilometer de strijd staakte. "Ik had de marathon wel uit kunnen lopen, maar dan was ik hier misschien vijftiende geworden. Daar kom ik niet voor, ik wilde een medaille. Nu hoef ik minder lang te herstellen."

Abdi Nageeye zondagochtend in Boedapest bij de start. Foto: ANP

'Ik denk niet dat die massage verstandig was'

In zijn zoektocht naar een verklaring voor de slechte benen zette Nageeye nog wel vraagtekens bij een massage een dag voor de marathon.

"Normaal doe ik dat niet. Maar ik voelde gisteren wat stijfheid, ook van het reizen. En dus liet ik aan het eind van de middag mijn benen masseren. Dat voelde echt top, de fysio kan dat heel goed. Maar het kan zijn dat mijn benen daardoor nu anders voelden. Misschien is het zo. Ik denk in ieder geval niet dat het verstandig was. Maar het is ook niet zo dat ik kan zeggen dat het zeker door die massage kwam."

Het is al de twee keer op rij dat Nageeye de finish van de marathon op de WK niet haalt. Vorig jaar in Eugene stapte hij vlak voor het einde uit en daar kreeg hij later spijt van. "Ik wilde hier rechtzetten wat vorig jaar is gebeurd. Maar het mocht niet zo zijn. Nu is het tijd om goed te herstellen. Misschien kan ik in het najaar dan nog in Amsterdam, New York of Chicago starten."

Medaillewinnaars marathon Victor Kiplangat (Oeganda) - 2:08.53 Maru Teferi (Israël) - 2:09.12 Leul Gebresilase (Ethiopië) - 2:09.19