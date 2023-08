WK-droom Nageeye spat uiteen: Nederlander stopt na 27 kilometer met marathon

Abdi Nageeye heeft zondagochtend voortijdig de marathon op de WK in Boedapest verlaten. Na 27 kilometer staakte de Nederlander zijn wedstrijd.

De 34-jarige Nageeye hoopte in de Hongaarse hoofdstad zijn eerste WK-medaille te veroveren. Vanwege de hitte, waar het kwik op zal lopen tot zo'n 35 graden, werd er al vroeg in de ochtend gestart.

Nageeye maakte in de marathon lange tijd deel uit van de kopgroep, maar haakte na 24 kilometer af. Enkele kilometers later besloot hij de wedstrijd te verlaten.

Het is nog onduidelijk waarom Nageeye uit de wedstrijd stapte. Mogelijk had de winnaar van het olympisch zilver in 2021 last van de hitte. Zijn manager vond hem na het passeren van de tweede van de vier ronden "zwaar lopen’’.