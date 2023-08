Unieke prestatie Klaver met vier WK-onderdelen: 'Zullen me voor gek verklaren'

Lieke Klaver sluit het WK atletiek zondag af met de finale van de 4x400 meter en daarmee is haar bizarre schema compleet. De Noord-Hollandse komt in Boedapest uit op een voor Nederlandse begrippen uniek aantal van vier verschillende onderdelen.

"Mensen zullen me voor gek verklaren, maar I love it", zei Klaver zaterdagavond met een grote glimlach. De 25-jarige atlete was net 'ingevallen' bij het Nederlandse team in de finale van de 4x100 meter.

Klaver liep dit WK ook al de 4x400 meter mixed (net geen medaille door de val van Femke Bol), de 400 meter (zesde in de finale) en zondag is ze een belangrijke troef op de 4x400 meter.

"Lieke wordt vaak alleskunner genoemd. Ze bewijst hier maar weer eens waarom", zei Lisanne de Witte, teamgenoot van Klaver op de 4x400 meter, zaterdagavond.

Klaver is een 400 meterspecialiste, maar loopt ook geregeld een 200 meter en heeft als snelle starter ook een aardige 100 meter in de benen. Ze trainde daarom de afgelopen maanden op Papendal ook geregeld mee bij de 4x100 meter, waardoor ze voor bondscoach Laurent Meuwly een optie werd voor dat onderdeel.

"Ik wist dat er op dit WK een mogelijkheid was dat ze me zouden inzetten in de finale van de 4x100 meter. Ik was erop voorbereid", vertelde Klaver. "Vanmorgen vroegen ze aan me hoe ik me voelde. Ik voelde me goed. En dus werd het ook nog een 4x100 meter voor me."

Lieke Klaver slaagde er op de 4x100 meter niet in een medaille te pakken. Het ging niet goed bij de laatste wissel. Foto: ANP

'Heb me een beetje kunnen sparen'

Ondertussen plaatste de Nederlandse vrouwen zich zonder Klaver op de 4x400 meter voor de finale. Ook op dat onderdeel zal ze zondagavond worden ingezet in de eindstrijd. Klaver zorgt daarmee voor een primeur: nooit eerder werkte een Nederlandse atleet vier verschillende onderdelen af op een WK.

Klaver wacht in Boedapest nog wel op haar eerste medaille en er is een goede kans dat dat zondag lukt op de 4x400 meter. De Nederlandse formatie, met ook wereldtopper Bol, plaatste zich zaterdag als derde in de serie voor de eindstrijd.

"Ik heb me een beetje kunnen sparen", zei Bol zaterdagavond na de series. "Het was ook al mijn zesde race van dit WK. Hopelijk kan ik zondag iets extra's geven. En dan hebben we Lieke er ook nog bij."

De finale van de 4x400 meter vrouwen is zondag om 21.47 uur en het is het laatste onderdeel van de WK. Vorig jaar in Eugene viel het stokje, waardoor de oranje formatie een podiumplaats misliep.