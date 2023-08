Nederlandse estafettevrouwen de mist in op 4x100 meter, Schilder slechts achtste

De Nederlandse estafettevrouwen hebben zaterdag niet kunnen stunten in de finale van de 4x100 meter op de WK atletiek in Boedapest. Het ging mis bij de derde wissel. Het goud was - net als bij de mannen - voor de Verenigde Staten.

Nederland trad aan met N'Ketia Seedo, Tasa Jiya, Lieke Klaver en Nadine Visser. 400 meterspecialist Klaver en hordeloopster Visser waren ten opzichte van de series in de ploeg gekomen voor Marije van Hunenstijn en Jamile Samuel.

Omdat de Nederlandse formatie op basis van snelheid niet in aanmerking voor de medailles kwam, moesten er risico's genomen worden bij het overgeven van het stokje. Het ging bij de laatste wissel mis. Jiya vertrok te snel, waardoor Visser haar niet meer kon bijhalen en Nederland werd gediskwalificeerd.

Het goud ging in 41,03 seconden naar de Verenigde Staten. Jamaica was net iets langzamer met 41,21 seconden. Het brons was voor de Britse loopsters. Ook bij de mannen was het goud voor de Verenigde Staten. Daarmee veroverde Noah Lyles zijn derde wereldtitel van deze WK.

Schilder stelde teleur in de finale van het kogelstoten. De 24-jarige Volendamse was een kanshebber voor de medailles, maar bleef steken op 19,26 meter. Daarmee werd ze achtste. Jorinde van Klinken eindigde met 19,05 meter als negende. De Amerikaanse Chase Ealey won het goud met 20,43 meter.