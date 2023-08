Wereldkampioen Bol helpt estafettevrouwen naar finale op WK, ook mannen door

De Nederlandse estafetteteams hebben zich zaterdag op de WK atletiek in Boedapest geplaatst voor de finales van de 4x400 meter. De Oranjevrouwen werden onder aanvoering van wereldkampioen Femke Bol derde in de series. De mannen gingen als tijdsnelsten door naar de finale.

De Nederlandse vrouwen kwamen in het National Athletics Centre als derde over de finish. Bol, die als laatste in actie kwam, won in een spannend duel van de Poolse Natalia Kaczmarek. Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Bol zetten een tijd van 3.23,75 neer.