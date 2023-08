Sifan Hassan pakt zilver op 5.000 meter en komt op recordaantal WK-medailles

Sifan Hassan heeft zaterdag op de WK atletiek in Boedapest een historische zilveren medaille veroverd op de 5.000 meter. Het goud ging naar haar Keniaanse rivaal Faith Kipyegon.

Door het zilver van Hassan evenaart Nederland het recordaantal medailles op een WK. De Nederlandse ploeg heeft nu vier plakken. Dat zijn er evenveel als vorig jaar in het Amerikaanse Eugene, maar toen ontbrak goud.

In Boedapest heeft Nederland dankzij Femke Bol (400 meter horden) wel al goud. Zondag, op de slotdag van het toernooi, hebben marathonloper Abdi Nageeye en de estafettevrouwen (4x400 meter) nog kans op een medaille.

Bovendien mag Hassan zich dankzij haar tweede medaille in Boedapest de succesvolste Nederlandse atleet ooit op de WK noemen. De in Ethiopië geboren loopster passeert Dafne Schippers op de eeuwige ranglijst. Schippers heeft vijf WK-medailles.

Meeste WK-medailles Sifan Hassan - 6 (2x goud, 1x zilver en 3x brons) Dafne Schippers 5 - (2x goud, 1x zilver, 2x brons) Femke Bol - 3 (1x goud, 2x zilver) Rutger Smith 3 - (1x zilver, 2x brons) Anouk Vetter - 3 (1x zilver, 2x brons)

Sifan Hassan kwam net tekort om Faith Kipyegon te verslaan.

Hassan finisht vlak achter Kipyegon

De dertigjarig Hassan liep zaterdag in de finale van de 5.000 meter een voor haar doen attente race en bleef vooraan in de groep. In de slotronde plaatste ze een versnelling, maar Kipyegon had daar een antwoord op. De Keniaanse hield een metertje voorsprong vast tot de finish.

Kipyegon noteerde 14.53,88, tegenover 14.54,11 voor Hassan. Kipyegons landgenote Beatrice Chebet legde in 14.54,33 beslag op brons. Met Maureen Koster deed er nog een Nederlandse mee in de finale van de 5.000 meter. De 31-jarige Zuid-Hollandse liep een knappe race en werd twaalfde in 15.00,78.

Hassan besluit deze WK met eenmaal zilver en eenmaal brons. Eerder werd ze - eveneens achter Kipyegon - derde op de 1.500 meter. Er had voor Hassan een derde medaille in gezeten, maar in de slotmeters van de finale van de 10.000 meter ging ze onderuit.

Op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs is Hassan opnieuw van de partij, maar de vraag is wat ze gaat doen. Ze heeft marathonambities, maar kan ook op de baan zeer succesvol zijn. Op de Spelen van 2021 in Tokio pakte Hassan goud op de 10.000 en 5.000 meter en brons op de 1.500 meter.