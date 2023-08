Hassan pakt zilver op 5.000 meter en is succesvolste Nederlandse WK-atleet ooit

Sifan Hassan heeft zaterdag op de WK atletiek in Boedapest een historische zilveren medaille veroverd op de 5.000 meter. Het goud ging naar haar Keniaanse rivaal Faith Kipyegon.

De dertigjarig Hassan rende een voor haar doen attente race en bleef vooraan in de groep. In de slotronde plaatste ze een versnelling, maar Kipyegon had daar een antwoord op. De Keniaanse hield een metertje voorsprong vast tot de finish.

Kipyegon noteerde 14.53,88, tegenover 14.54,11 voor Hassan. Kipyegons landgenote Beatrice Chebet legde in 14.54,33 beslag op brons. Met Maureen Koster deed er nog een Nederlandse mee in de finale van de 5.000 meter. De 31-jarige Zuid-Hollandse liep een knappe race en werd twaalfde in 15.00,78.

Hassan besluit deze WK met tweemaal zilver. Eerder werd ze - eveneens achter Kipyegon - tweede op de 1.500 meter. Er had voor Hassan een derde medaille in gezeten, maar in de slotmeters van de finale van de 10.000 meter ging ze onderuit.

Door haar tweede zilveren plak mag Hassan zich de succesvolste Nederlandse atleet ooit op een WK noemen. De in Ethiopië geboren loopster passeert Dafne Schippers op de eeuwige ranglijst. Beiden hebben zes plakken, maar Hassan doet het qua 'kleur' beter.