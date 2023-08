Hockeysters opnieuw de beste van Europa: vierde titel op rij na zege op België

De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in Mönchengladbach de vierde Europese titel op rij veroverd. De ploeg van bondscoach van Paul van Ass was in de EK-finale met 3-1 te sterk voor België.

Na 1 minuut en 10 seconden was het al raak voor de ploeg van bondscoach Paul van Ass. Na een fraaie actie van Felice Albers kwam de bal in de stick van Marijn Veen, die van dichtbij binnentikte door de benen van de Belgische keepster Elena Sotgiu.

Nog geen vier minuten later verdubbelde Freeke Moes, met haar eerste EK-doelpunt, de score. Op aangeven van Pien Dicke tikte Moes met een technisch hoogstandje de bal over de stick van een tegenstander, waarna de bal in het Belgische doel belandde.

In het tweede kwart deed België via Abigail Raye wat terug, maar echt spannend werd het nooit. Nog voor rust bracht Joosje Burg met een countergoal de marge weer op twee: 3-1.

In het derde en vierde kwart kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Ook strafcornerspecialist Yibbi Jansen, die dit EK al zeven doelpunten maakte, verzilverde de twee strafcorners in het laatste kwart niet.

Hockeysters ook zeker van Spelen in Parijs

Nederland stond voor de veertiende keer in de finale van een EK. Van die finales won Oranje er liefst twaalf, waaronder dus dit jaar. Ook in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017, 2019 en 2021 werd de Europese titel gepakt. In 2015 ging de Europese titel naar de Engelse hockeysters.

Dankzij het veroveren van de Europese titel zijn de Nederlandse hockeysters ook verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

De hockeysters zijn naast Europees kampioen ook regerend olympisch- en wereldkampioen. Voor bondscoach Van Ass is de Europese titel de tweede prijs met Oranje, nadat hij in juni de Pro League-titel veroverde.