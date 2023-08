Dagprogramma WK atletiek: Estafettevrouwen gaan voor recordplak

Op de slotdag van de WK atletiek in Boedapest heeft Nederland nog een medaillekans. Femke Bol en Lieke Klaver jagen op de 4x400 meter op een podiumplaats.

In de avond staan er in het National Athletics Centre nog tal van finales op het programma, met de Nederlandse vrouwen als medaillekandidaat op de 4x400 meter. Vorig jaar viel in de eindstrijd in Eugene het stokje bij een wissel. Nu moet alles wel goed gaan voor Femke Bol, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters, terwijl het nog onduidelijk is wie de vierde Nederlandse loper wordt. Het wordt Eveline Saalberg of Lisanne de Witte.