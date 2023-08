Dagprogramma WK atletiek: Estafettevrouwen en Nageeye gaan voor recordplak

Op de slotdag van de WK atletiek in Boedapest zijn er nog volop medaillekansen voor Nederland. Vroeg in de ochtend gaat Abdi Nageeye van start op de marathon en Femke Bol en Lieke Klaver jagen op de 4x400 meter op een podiumplaats.

Na het olympisch zilver van 2021 hoopt Abdi Nageeye in Boedapest zijn eerste WK-medaille te veroveren. Vanwege de hitte in de Hongaarse hoofdstad, waar het kwik zondag op zal lopen tot zo'n 35 graden, wordt er al vroeg in de ochtend gestart.

In de avond staan er tal van finales op het programma in het National Athletics Centre, met de Nederlandse vrouwen als medaillekandidaat op de 4x400 meter. Vorig jaar viel in de eindstrijd in Eugene het stokje bij een wissel. Nu moet alles wel goed gaan voor Femke Bol, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters, terwijl het nog onduidelijk is wie de vierde Nederlandse loper wordt. De keuze wordt Eveline Saalberg of Lisanne de Witte.

De Nederlandse mannen lopen ook in de finale van de 4x400 meter, maar de kans dat zij een medaille veroveren is klein. Het oranje viertal plaatste zich als achtste voor de eindstrijd.

Mocht Nederland op de slotdag nog een medaille (of twee) pakken dan betekent dat een record. De Nederlandse ploeg verzamelde tot dusver vier plakken in Boedapest en dat zijn er evenveel als vorig jaar in Eugene. Dat was toen een record.

Volledig programma zondag 27 augustus

7.00 uur: Marathon mannen (Abdi Nageeye)