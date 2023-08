Na jarenlang ploeteren in de marge beleeft Arantxa Rus op 32-jarige leeftijd haar beste tennisseizoen ooit. Uitgerekend in het jaar waarin ze haar vader verloor, boekte de Zuid-Hollandse haar grootste toernooizege. Nu wil ze doorpakken op de US Open.

"Tja, die statistieken heb je natuurlijk liever niet", erkent Rus als ze wordt gewezen op haar laatste prestaties op Grand Slam-toernooien. De beste tennisster van Nederland verloor haar laatste elf openingspartijen op het hoogste podium. Op de Australian Open van 2020 won ze voor het laatst een wedstrijd in het hoofdschema van een Grand Slam.

"Op de grootste toernooien in het tenniscircuit wil je de beste resultaten halen. Maar dat is de volgende stap voor mij", zegt Rus, die dit seizoen aan een opmerkelijke opmars bezig is. De routinier boekte dit jaar vier kleinere eindzeges, waaronder het ITF-toernooi in Den Haag. Eind juli volgde het grootste succes in haar loopbaan met de WTA-titel in Hamburg.

Door haar prestaties klom Rus naar de 41e plaats op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit. "Het volgende doel is de top dertig binnenkomen. Dat was voor mij lange tijd niet realistisch, maar nu wel", zegt Rus, die een groot gedeelte van haar carrière tussen de posities honderd en driehonderd verbleef. De voormalige nummer één bij de junioren komt van ver.

Arantxa Rus was in de finale in Hamburg te sterk voor de Duitse Noma Noha Akugue. Foto: Getty Images

Rus gaat door diep dal

Het talent van Rus kwam in 2012 tot ontplooiing. Ze piekte op de 61e plek van de wereldranglijst en bereikte de derde ronde op Wimbledon en de laatste zestien op Roland Garros. Een jaar eerder stuntte ze op het Parijse gravel door in de tweede ronde wereldtopper Kim Clijsters te verslaan. Managementbureau IMG dacht na Roger Federer, Rafael Nadal, Maria Sharapova en Venus Williams opnieuw goud in handen te hebben.

Het liep anders. In 2013 volgden nog drie korte Grand Slam-deelnames, maar daarna zakte Rus ver weg. Nederlagen leidden tot dalende inkomsten, een carrousel aan coaches en een tanend zelfvertrouwen. Rus was veroordeeld tot de kleinere ITF-toernooien, maar ook in de Eerste Divisie van het tennis was er zelden reden tot juichen. Stiekem dacht de voormalige juniorenkampioene van de Australian Open aan stoppen.

Onder haar oude coach Ralph Kok (2016-2018) hervond Rus de weg omhoog. Sinds de entree van de strenge Spanjaard Julián Alonso - de voormalige nummer dertig van de wereld - rijgt de Delftse de zeges aaneen. In 2019 brak ze zelfs een record met tien gewonnen ITF-toernooien in één seizoen. Geen enkele vrouw of man had dit eerder bewerkstelligd.

"Julián is heel belangrijk voor mij, hij begeleidt me met alles. Omdat hij zelf ook op hoog niveau heeft gespeeld, merk ik dat hij me heel goed kan helpen. Hij heeft de juiste ervaring", zegt Rus, die enkele jaren geleden naar Spanje verhuisde in een poging haar carrière uit het slop te trekken. De Nederlandse floreert dankzij de vele uren trainingsarbeid op het tenniscomplex van Alonso in Barcelona.

"Zijn manier van werken is zwaar, maar ik ben er inmiddels aan gewend. En gezien de resultaten werkt zijn aanpak. Het is heel fijn om hem als coach te hebben, want hij heeft een ontzettend grote passie voor tennis. Je hebt toch het allerliefst een trainer die staat te springen om mee te mogen doen op de baan?"

Arantxa Rus won in januari 2008 de jeugdtitel op de Australian Open. Later dat jaar werd ze de nummer één van de wereld bij de junioren. Foto: Getty Images

Een lach en een traan in Hamburg

Dit jaar volgde voor Rus de eerste triomftocht op het WTA-circuit. Naast de challengertoernooien van het Spaanse La Bisbal d'Empordà en het Franse Contrexéville veroverde ze ook de titel in het Duitse Hamburg. Rus rekende in de finale overtuigend af met de negentienjarige thuisfavoriet Noma Noha Akugue: 6-0 en 7-6 (3).

Na de eindstrijd vocht Rus tegen de tranen. Ze droeg de titel namelijk op aan haar in het voorjaar overleden vader. "Deze is voor jou, pap", schreef de tennisster later op de avond op Instagram. "Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan. Ik weet dat je nu aan het lachen bent in de hemel. Ik hou van je."

Sinds het verlies van haar vader staat Rus wat anders in het leven. Ze geniet van het tennissucces, maar kan de betrekkelijkheid ervan inzien. Dat neemt niet weg dat ze met trots terugkijkt op haar zegereeks in Duitsland. "Een WTA-125 winnen is mooi, maar ik wilde heel graag een WTA-250 zoals Hamburg winnen. Een droom die uitkomt. Het is het hoogtepunt uit mijn carrière, maar daar wil ik het niet bij laten."

Rus weer beschikbaar voor Oranje Arantxa Rus stelde zich de laatste tijd niet beschikbaar voor Oranje in de Billie Jean King Cup, maar in november is ze weer van de partij bij de play-offs tegen Oekraïne. "Ik besloot voor mijn eigen loopbaan te kiezen, omdat ik buiten de top honderd was gevallen. En ik kon er ook niet bij zijn vanwege privéomstandigheden. Maar in het najaar ben ik er weer bij. Ik vind het heel bijzonder om voor Nederland uit te mogen komen."

Rus meteen tegen sterke Keys

Voorspoed op de US Open is allesbehalve vanzelfsprekend. In 2011 bereikte Rus nog de tweede ronde op Flushing Meadows, maar in de zes andere deelnames werd ze direct uitgeschakeld. Bovendien wacht Rus dinsdag een pittige eersterondepartij tegen de Amerikaanse Madison Keys, de nummer zeventien van de wereldranglijst.

Rus hoopt in ieder geval dat de prijzenregen na de US Open aanhoudt, maar weet dat het niet komt aanwaaien. "Het harde werken van de laatste vijf jaar komt er dit seizoen uit. Ik heb wel goede jaren gehad en zat wel in de top honderd, maar we bereikten niet wat we als doel hadden. Dit seizoen valt alles op zijn plek. Het is een geweldig tennisjaar."