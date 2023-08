Sifan Hassan passeert Schippers en is succesvolste Nederlandse WK-atleet ooit

Sifan Hassan is door het zilver van zaterdagavond op de WK atletiek in Boedapest de succesvolste Nederlandse WK-atleet ooit. Met zes medailles is ze Dafne Schippers voorbij.

Eerder op deze WK in Boedapest pakte de dertigjarige Hassan al brons op de 1.500 meter. Daarmee kwam ze in aantal gelijk met Schippers, maar die deed het qua 'kleur' wel iets beter.

Hassan veroverde in haar carrière ook al drie olympische medailles: goud op de 5.000 en 10.000 meter in Tokio en brons op de 1.500 meter. Daarmee is ze niet de succesvolste Nederlandse olympiër in de atletiek. De in 2004 overleden Fanny Blankers-Koen voert die lijst aan met vier keer goud.