Kogelstoter Jessica Schilder overtuigend door kwalificatie in jacht op WK-medaille

Jessica Schilder heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de WK atletiek in Boedapest. Ook Jorinde van Klinken is door naar de eindstrijd, die zaterdagavond op het programma staat.

Voor Schilder was het bij haar eerste poging al raak. De afstand van 19,64 meter was ruim boven de 19,10 die vereist is voor een plek in de finale. Ze was met die afstand zelfs de beste van de kwalificatie.

Schilder gaat vanavond in het National Athletics Centre voor haar tweede WK-medaille, na brons bij de WK van vorig jaar in het Amerikaanse Eugene. Ook veroverde ze in München de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter, maar de 19,64 was haar beste stoot van dit seizoen.

"Opgelucht en blij dat ik door ben", zei Schilder na de kwalificatie. "Ik wilde graag al die eerste stoot raak hebben, anders kost het alleen maar meer energie in deze warmte. Het was een prima stoot, maar technisch niet naar wens. Voor nu is het prima, maar dit zegt niks voor de finale, want dan begint iedereen weer op nul."

De 12 finalisten Jessica Schilder (Ned) - 19,64 Auriol Dongmo (Por) - 19,59 Yemisi Ogunleye (Dui) -19,44 Maggie Ewen (VS) - 19,42 Sarah Mitton (Can) - 19,37 Danniel Thomas-Dodd (Jam) - 19,36 Chase Ealey (VS) - 19,27 Lijiao Gong (China) - 19,16 Sarah Gambetta (Dui) - 18,70 Jorinde van Klinken (Ned) - 18,66 Jiayuan Song (China) - 18,64 Maddison Lee-Wesche (NZe) - 18,59

Jorinde van Klinken. Foto: Getty Images

WK-debutant Van Daalen uitgeschakeld

Van Klinken wist zich in het snikhete stadion, waar het in de schaduw 32 graden was, minder overtuigend te plaatsen voor de finale. Haar afstand van 18,66 was onder de kwalificatie-eis, maar ze zat wel bij de beste twaalf die naar de finale mogen. Van Klinken kwam eerder op de WK in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats.

Alida van Daalen strandde bij haar debuut in de kwalificaties. Ze kwam tot 17,93 en dat was niet ver genoeg om bij de eerste twaalf te komen. De 21-jarige Rotterdamse had vorige maand wel succes op de EK onder 23 in Finland.

Van Daalen won in de Finse hoofdstad goud bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, die in 1996 als discuswerpster meedeed aan de Spelen in Atlanta.