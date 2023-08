Jackson heeft stokoud record in vizier na sensationele 200 meter: 'Kom eraan'

Shericka Jackson acht zichzelf in staat om het iconische wereldrecord van Florence Griffith Joyner op de 200 meter uit de boeken te lopen. De Jamaicaanse bleef vrijdag bij de WK met 21,41 slechts zeven honderdsten boven de toptijd uit 1988.

"Ik ben dichtbij, heel dichtbij. Ik kom eraan", vertelde 29-jarige Jackson vrijdag aan diverse media nadat ze zich in Boedapest voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioene op de sprintafstand had gekroond.

Griffith Joyners tijd van 21,34 seconden geldt al sinds 29 september 1988, toen de olympische finale van Seoel werd betwist, als het wereldrecord op de 200 meter. Jarenlang kwam de wereldtop er niet eens bij in de buurt. Marion Jones en Dafne Schippers strandden op enkele tienden van een seconde.

Met Jackson, van origine vooral een 400 meterloper, is er een kandidaat die Griffith Joyner uit de boeken kan lopen op de 200 meter. De Jamaicaanse triomfeerde vorig jaar bij de WK in het Amerikaanse Eugene al in 21,45 en was vrijdagavond in Boedapest vier honderdste van een seconde sneller.

"Tijdens het lopen zit het wereldrecord niet in mijn gedachten. Ik blijf sowieso hard werken. En als ik dit niveau vasthoud, zullen we zien of het wereldrecord erin zit."

Snelste vrouwen ooit op 200 meter Florence Griffith-Joyner (VS) - 21,34 (1988) Shericka Jackson (Jamaica) - 21,41 (2023) Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 21,53 (2021) Gabrielle Thomas (VS) - 21,60 (2023) Marion Jones (VS) - 21,62 (1998) Dafne Schippers (Nederland) - 21,63 (2015)

Jackson beschouwt record Griffith Joyner als legaal

Voorafgaand aan de race was Jackson wél bezig met de klok. "Ik schreef een tijd op mijn startnummer en dat was een snelle tijd, ergens in de 21,2. Daarnaast schreef ik een tijd op voor vanavond. Die was in de buurt van de 21,4."

Griffith Joyner, die in 1998 op 38-jarige leeftijd overleed en ook de snelste 100 meter aller tijden liep, is geregeld in verband gebracht met dopinggebruik. Maar het is niet zo dat Jackson zich als de "echte wereldrecordhouder" beschouwt.

"Ik zal nooit vraagtekens plaatsen bij een wereldrecord. Er is geen positieve dopingtest geweest, dus dat record staat. Ik ben wel degene met de snelste tijd op een WK."