Jackson pakt wereldtitel 200 meter en blijft fractie boven wereldrecord uit 1988

Shericka Jackson heeft vrijdag met de tweede tijd ooit gelopen goud veroverd op 200 meter bij de WK atletiek in Boedapest. De Jamaicaanse klokte 21,41 en kwam daarmee dicht bij het wereldrecord uit 1988 van Florence Griffith Joyner.

Vorig jaar kroonde Jackson zich in Eugene ook tot wereldkampioen. Toen was haar tijd van 21,45 ook al sensationeel snel. In de Hongaarse hoofdstad ging het dus nóg sneller.

De 29-jarige Jackson won met overmacht. De Amerikaanse Gabrielle Thomas pakte zilver in 21,82 en het brons was met Sha'Carri Richardson ook voor de VS. Afgelopen zondag werd Richardson nog wereldkampioen op de 100 meter.

De in 1998 overleden Griffith Joyner liep haar wereldrecord op de 200 meter 35 jaar geleden op de Olympische Spelen van Seoel. Diezelfde zomer liep ze ook een wereldrecord op de 100 meter (10,49). Ook die tijd is nooit verbeterd.

Lange tijd kwamen de vrouwen niet eens in de buurt van de records van Griffith Joyner, maar de laatste jaren komen ze steeds dichterbij. De toptijd van Jackson op de 200 meter dit WK is weer een stapje.

Snelste vrouwen ooit op 200 meter Florence Griffith-Joyner (VS) - 21-34 (1988) Shericka Jackson (Jamaica) - 21,41 (2023) Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 21,53 (2021) Gabrielle Thomas (VS) - 21,60 (2023) Marion Jones (VS) - 21,62 (1998) Dafne Schippers (Nederland) - 21,63 (2015)

Shericka Jackson had een enorme voorsprong op de finish. Foto: Getty Images

Lyles pakt ook op 200 meter goud

Bij de mannen was het WK-goud op de 200 meter evenals in 2022 voor Noah Lyles. De Amerikaan was net als Jackson een klasse apart vrijdagavond in de finale.

De 26-jarige Lyles klokte 19,52 seconden. Zijn landgenoot Erriyon Knighton greep het zilver in 19,75, Letsile Tebogo uit Botswana pakte brons in 19,81. Afgelopen zaterdag veroverde Lyles ook al goud op de 100 meter.

Het wereldrecord op de 200 meter is nog altijd stevig in handen van Usain Bolt, die op de WK van 2009 in Berlijn 19,19 noteerde. Bolt liep dat jaar ook het wereldrecord op de 100 meter (9,58).

Uitslag 200 meter mannen Noah Lyles (VS) - 19,52 Erriyon Knighton (VS) - 19,75 Letsile Tebogo (Botswana - 19,81 Zhamel Hughes (Groot-Brittannië) - 20,02 Kenneth Bednarek (VS) - 20,07 Andre De Grasse (Canada) - 20,14 Andrew Hudson (Jamaica) - 20,40 Joseph Fahnbulleh (Liberia) - 20,57