Nederlandse hockeyers net als vorige editie ten koste van België naar EK-finale

Nederland heeft vrijdag ten koste van België de finale van het EK hockey bereikt. In een spektakelstuk tekende EK-debutant Duco Telgenkamp vlak voor tijd voor de winnende treffer. Twee jaar geleden hield Nederland de zuiderburen ook al van de finale.

Nederland beleefde een valse start in de halve finale in Mönchengladbach. Al na een minuut kwam België op voorsprong via een perfecte intikker van Félix Denayer. In het half uur daarna gebeurde er weinig, tot het derde kwart aanbrak.