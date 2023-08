Estafettevrouwen naar WK-finale 4x100 meter, mannen uitgeschakeld door fout

De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich vrijdag op de WK atletiek in Boedapest geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Voor de Nederlandse mannen viel het doek door een mislukte eerste wissel.

Het is na 2015 en 2017 de derde keer in de WK-historie dat de Nederlandse vrouwen zijn doorgedrongen tot de eindstrijd van de 4x100 meter.

Vrijdagavond in het National Athletics Centre was het niet echt overtuigend wat Nederland liet zien, maar het was wel nipt genoeg. N'Ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya liepen in de heat naar de vierde plaats in 42,53 seconden.

De eerste drie teams van de twee heats gingen rechtstreeks naar de finale. Dat waren de Verenigde Staten, Ivoorkust en Italië in de heat van Nederland. Twee ploegen mochten op basis van hun tijd het veld in de finale aanvullen en Nederland zat daarbij.

De finale is zaterdagavond. Dan hoopt het Nederlandse viertal te stunten met een plak. Eerder dit seizoen presteerde Nederland al sterk, onder meer met de winst op de 4x100 meter in de Diamond League in Londen. Het kwartet won ook op het EK voor landenteams in Polen. Toen nam Lieke Klaver de plaats in van Van Hunenstijn.

De acht finalisten met hun tijd in de series Verenigde Staten - 41,59 Jamaica - 41,70 Ivoorkust - 41,90 Italië - 42,14 Groot-Brittannië - 42,33 Nederland - 42,53 Zwitserland - 42,64 Polen - 42,65

Blijdschap na de finish bij de Nederlandse vrouwen. Foto: ANP

Wissel tussen Ekpo en Burnet gaat mis

Een half uur voor de series van de vrouwen ging het mis voor Nederland in de series bij de mannen. Door een mislukte eerste wissel was het snel klaar voor Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju.

De wissel tussen Ekpo en Burnet mislukte volledig. Burnet kreeg het stokje niet eens in handen, doordat startloper Ekpo niet op tijd bij hem kon komen. Voor derde loper Paulina en slotloper Bouju was de estafette daardoor voorbij zonder in actie te komen.

De estafettemannen haalden één keer een medaille op een WK. Patrick van Balkom, Timothy Beck, Caimin Douglas en Troy Douglas finishten in 2003 als vierde op de 4x100 meter in Parijs. Door een dopingschorsing van de Brit Dwain Chambers werd dat een jaar later omgezet naar brons.

Churandy Martina behoort ook tot het Nederlandse team van de 4x100 meter, maar hij was reserve in de series. Door de wisselfout is het negende en laatste WK voorbij voor de 39-jarige meervoudig Europees kampioen. De carrière van Martina is nog niet voorbij. Hij wil volgend jaar pas afscheid nemen op de Olympische Spelen in Parijs.