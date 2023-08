Dagprogramma WK atletiek: Hassan en Schilder gaan voor medaille

Op de achtste dag van de WK atletiek in Boedapest zijn er volop medaillekansen voor Nederland. Sifan Hassan gaat op de 5.000 meter voor haar tweede plak en Jessica Schilder is kanshebber bij het kogelstoten.

In de series van de 5.000 meter toonde Sifan Hassan woensdag haar klasse door de hele race vooraan te lopen en in het eindsprintje Faith Kipyegon af te troeven. De Keniaanse versloeg Hassan eerder wel op de 1.500 meter en wil in de finale van de 5.000 meter opnieuw toeslaan. Hassan wil ook goud, nadat ze in 2019 al eens wereldkampioen werd op de 5.000 meter. Met Maureen Koster heeft Nederland nog een troef, maar zij behoort niet tot kanshebbers.