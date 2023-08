Little huilt van blijdschap na zilver achter Bol: 'Maar natuurlijk wil ik meer'

Shamier Little is dolgelukkig met haar zilveren WK-medaille achter Femke Bol op de 400 meter horden in Boedapest. De Amerikaanse durfde in de aanloop naar de finale hardop te dromen van goud, maar huilde na haar tweede plaats van blijdschap.

"Deze medaille betekent zo veel voor me", zei een geëmotioneerde Little vrijdag een uur na de finale in het National Athletics Centre. "Natuurlijk wil ik meer, maar ik ben trots op dit zilver. Ik heb het beste uit mezelf gehaald."

De 28-jarige Little was bij afwezigheid van wereldrecordhouder Sydney McLaughlin de grootste concurrent van Bol in de finale. Haar zelfvertrouwen nam in de loop van het toernooi toe. In de halve finales noteerde ze zelfs een snellere tijd dan Bol (52,81 om 52,95), al ging de Nederlandse niet voluit.

"Na de halve finales ben ik voor de spiegel gaan staan en zei: ik kan wereldkampioen worden", vertelde Little. "Dat bleef ik herhalen. Ik heb het ook opgeschreven en tegen mijn coaches en trainingspartners gezegd. En vlak voor de finale fluisterde ik het weer tegen mezelf. Het zat echt in mijn hoofd. Ik wilde kampioen worden."

1:13 Afspelen knop Bekijk de historische race van Femke Bol op de WK atletiek

'Ik kijk uit naar volgend jaar'

Little slaagde niet in haar missie. Op het laatste stuk van de finale liep Bol ver voor haar, al was de meervoudig Amerikaans kampioen daar niet echt mee bezig.

"Mijn tactiek was niet om Bol bij te houden of voor haar te komen. Ik focuste puur om mijn eigen race. Als ik dat doe, haal ik het beste uit mezelf", zei Little die 0,01 seconde sneller was dan de Jamaicaanse Rushell Clayton.

"Toen ik na de finish zag dat ik zilver had gewonnen, kon ik alleen maar blij zijn. Ik ging voor goud, maar dit was het hoogst haalbare voor nu. Ja, dit is een prachtige zilveren medaille. En ik kijk nu alweer uit naar volgend jaar."

Uitslag finale 400 meter horden Femke Bol (Ned) - 51,70 Shamier Little (VS) - 52,80 Rushell Clayton (Jam) - 52,81 Kemi Adekoya (Bah) - 53,09 Anna Cockrell (VS) - 53,34 Ayomide Folorunso (Ita) - 54,19 Janieve Russell (Jam) - 54,28 Andrenette Knight (Jam) 55,20