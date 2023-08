Femke Bol vooral opgelucht na WK-goud: 'Was beetje bang in laatste 30 meter'

Femke Bol is dolgelukkig nu ze zich wereldkampioene op de 400 meter horden mag noemen. De 23-jarige Nederlandse was ondanks haar status als topfavoriete behoorlijk gespannen voor haar gouden race in Boedapest.

"Er valt een hoop van me af. Het is echt geweldig, ongelooflijk. Ik dacht: hou je vorm, blijf goed lopen en doe je eigen ding. En dan loop ik ook nog in 51 seconden", zei Bol in haar eerste reactie voor de camera van de NOS.

"Ik ben meestal wel zeker van mezelf als ik op het laatste stuk nog voorlig. Maar na de gemengde estafette (waarin ze viel, red.) dacht ik ook wel: het kan ook misgaan. Ik was de laatste 30 meter wel een beetje bang. Maar het zag er hartstikke goed uit, geloof ik."

Haar tijd van 51,70 maakte Bol des te gelukkiger. "Dat is een superbonus. Als ik in 53 seconden had gewonnen was het ook mooi geweest, maar nu ben ik supertrots."

Femke Bol was zoals zo vaak een klasse apart. Foto: Getty Images

'Ik werd heel zenuwachtig'

Bol gaf toe dat de spanning flink toenam naarmate de finale dichterbij kwam. "Ik was best wel gespannen. Ik was de hele dag op m'n gemakje en zat een beetje Gossip Girl (een Netflix-serie, red.) te kijken. Maar ik werd wel heel zenuwachtig. Maar dit publiek is echt geweldig, niet normaal. Ook richting mij. Dat is heel leuk."

Dat haar grote concurrent Sydney McLaughlin-Levrone er niet bij was, doet voor Bol niets af aan de waarde van haar gouden plak. "Mensen mogen zeggen wat ze willen. Als je op het WK staat en je wint, dan ben je wereldkampioen. Vandaag ging het om winnen. Op een wereldkampioenschap staan de allerbesten."