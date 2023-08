Consternatie op WK: Jamaicaan ondanks botsing tussen atletenbusjes naar finale

Een botsing tussen twee busjes die atleten vervoeren bij de WK atletiek in Boedapest heeft donderdag vlak voor de halve finales van de 200 meter voor opschudding gezorgd. De start van de eerste heat moest worden uitgesteld.

In een van de wagens zaten de sprinters voor de eerste heat, onder wie de Amerikaan Noah Lyles, de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter. Op televisiebeelden is te zien dat de Jamaicaan Andrew Hudson na de botsing even last heeft van zijn oog.