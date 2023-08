Jiya mist finale 200 meter ondanks persoonlijk record, ook Burnet uitgeschakeld

Tasa Jiya is er donderdag ondanks een persoonlijk record niet in geslaagd de finale van de 200 meter te bereiken bij de WK atletiek in Boedapest. Bij de mannen greep Taymir Burnet naast een plek in de eindstrijd.

De 25-jarige Jiya werd in de eerste van drie heats vierde in een tijd van 22,67 seconden en dat was een persoonlijk record. Ze kon op dat moment nog hopen dat haar tijd goed genoeg was om de laatste twee plekken in de finale op te vullen. De Nederlandse atlete mocht plaatsnemen in de hotseat, maar in de tweede heat waren er vijf vrouwen sneller en was Jiya uitgeschakeld.

Jiya was woensdag goed door de series gekomen, ook al was ze voor de start bijna misselijk van de zenuwen. Ze kon opgelucht ademhalen toen ze door mocht, maar was niet zo te spreken over haar tijd van 22,97.

Jiya hoopte in de halve finales flink sneller te zijn en had haar zinnen gezet op een tijd van 22,57, waarmee ze zou voldoen aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Die tijd zat er voor de Nederlands kampioene in Boedapest nog niet in.

Tasa Jiya (links) finishte als vierde in haar heat. Foto: ANP

Burnet minder snel dan in de series

Bij de mannen eindigde Burnet met een tijd van 20,65 als zesde in zijn heat en daarmee bleef hij ver verwijderd van een finaleplaats. De dertigjarige Nederlander liep woensdag in de series een persoonlijk record (20,31). In de halve finale was hij dus veel minder snel.

De finale van de 200 meter staat voor zowel de mannen als de vrouwen vrijdagavond op het programma in het National Athletics Centre.

Voor Burnet en Jiya is de WK nog niet voorbij. Vrijdag staan voor de mannen én de vrouwen de series van de 4x100 meter op het programma en Jiya en Burnet maken deel uit van de Nederlandse teams. De finales zijn zaterdag.