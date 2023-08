Foppen kan niet verrassen en grijpt naast plek in WK-finale 5.000 meter

Mike Foppen is er donderdag niet in geslaagd te verrassen in de series van de 5.000 meter bij de WK atletiek in Boedapest. De Nederlander eindigde als twaalfde in zijn heat en dat was niet genoeg.

De eerste acht van een heat (er waren twee heats in totaal) gingen door naar de finale.

De Spanjaard Mohamed Katir was met 13.35,90 de snelste in de heat van de 26-jarige Foppen, die 13.38,94 klokte.