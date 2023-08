Dagprogramma WK atletiek: Martina (39) begint als reserve aan negende WK

Op de zevende dag van de WK atletiek in Boedapest zijn er geen Nederlandse medaillekansen. Internationaal zijn alle ogen gericht op de finales op de 200 meter.

De vraag is of Churandy Martina in actie komt op zijn negende WK. De 39-jarige sprinter behoort tot het Nederlands team op de 4x100 meter, maar zal niet starten in de series. Bondscoach Laurent Meuwly kiest voor Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju. Bij de vrouwen starten N'Ketia Seedo, Jamile Samuel, Marije van Hunenstijn en Tasa Jiya.