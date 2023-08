Dagprogramma WK atletiek: Komt Martina (39) in actie op zijn negende WK?

Op de zevende dag van de WK atletiek in Boedapest zijn er geen Nederlandse medaillekansen. Internationaal zijn alle ogen gericht op de finales op de 200 meter.

De vraag is of Churandy Martina in actie gaan komen op zijn negende WK. De 39-jarige sprinter behoort tot het Nederlands team op de 4x100 meter, maar wellicht is hij reserve.