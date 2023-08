Hockeysters krijgen een helft gewenste tegenstand, maar staan wéér in EK-finale

De Nederlandse hockeysters hebben donderdag op overtuigende wijze de finale van het EK hockey bereikt. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won in de halve finale met maar liefst 7-0 van Engeland, dat wel nog één helft tegenstand bood.

Op de rustdag voorafgaand aan de halve finale tegen Engeland kreeg Van Ass van Hockey.nl de vraag of hij niet snakt naar concurrentie. "Een beetje wel, ja. En die meiden ook", zei hij eerlijk. "Je wil niet by far de beste zijn. Je wilt worden uitgedaagd."

Tegen Engeland kreeg Van Ass twee kwarten zijn zin. Na drie simpele zeges in de groepsfase hield de nummer vijf van de wereld knap stand. Oranje creëerde nauwelijks kansen, tot Frédérique Matla aan het einde van het tweede kwart van dichtbij naast schoot.

Na rust maakte Nederland alsnog het verschil. Yibbi Jansen maakte na drie minuten de 1-0, waarna Nederland via Pien Dicke, nog een keer Jansen en Matla in het derde kwart al uitliep tot 4-0. In het laatste kwart gaven Marijn Veen, weer Jansen en Matla de zege nog meer glans.

Koning krijgt de voorkeur en houdt de nul

Tegen Engeland stond Josine Koning de hele wedstrijd onder de lat. De keeper van HC Den Bosch heeft voor het slot van het EK de voorkeur gekregen boven Anne Veenendaal. Koning en Veenendaal stonden tot dusver om de beurt onder de lat.

Koning had redelijk weinig te doen en hield de nul zonder zich bovenmatig in te spannen. Alleen in de openingswedstrijd (5-1 tegen Spanje) hield Oranje niet de nul. Daarna won Nederland van België (2-0) en Italië (5-0).

Nederland aast in Mönchengladbach op de vierde EK-titel op rij. De ploeg van Van Ass neemt het in de finale op tegen thuisland Duitsland of België. Die twee landen nemen het later op donderdag tegen elkaar op.